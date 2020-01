Atak nożownika w Niemczech. Rzucił się na policjantów

Niemiecka policja zastrzeliła mężczyznę, który chciał zaatakować nożem funkcjonariuszy. Napastnik był Turkiem. Do zdarzenia doszło w mieście Gelsenkirchen.

Jak opisują media, napastnik najpierw uderzył w radiowóz, później chciał zaatakować policjantów, którzy stali obok pojazdu.



Mężczyzna – który był Turkiem – trzymał w ręku za plecami nóż. Mimo że funkcjonariusze ostrzegali go, by wyrzucił nóż, ten próbował ich zaatakować. Został zastrzelony.



Kilka godzin wcześniej w mieście Metz we Francji doszło do podobnego zdarzenia. Policja zastrzeliła mężczyznę, który z nożem rzucił się na grupę funkcjonariuszy.

