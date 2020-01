Pożar hospicjum na Pomorzu. Nie żyją cztery osoby

W wyniku pożaru w hospicjum w Chojnicach, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, cztery osoby zmarły, a 22 trafiły do szpitali – przekazał rzecznik komendanta PSP w Gdańsku st. bryg. Marian Hinca.

Hinca przekazał, że pożar wybuchł ok. godz. 3.10. Potwierdzona jest śmierć czterech osób. Kolejne 22 osoby trafiły do dwóch szpitali (17 do Chojnic i 5 do szpitala w Człuchowie), wśród nich dwie osoby personelu i dwóch policjantów.



Hinca poinformował, że wszyscy zostali już ewakuowani z budynku i są pod opieką. – Bezpośrednie działania gaśnicze są zakończone, ale trwają czynności popożarowe – podał.

