Gowin chce, żeby Netflix usunął film. Ponad 1,4 mln podpisów pod petycją

Żądamy, by Netflix usunął bluźnierczy film ze swojej platformy – napisał w niedzielę Jarosław Gowin. Wicepremier zaapelował, by internauci składali podpisy pod petycją o usunięcie z platformy Netflix filmu „Pierwsze kuszenie Chrystusa”.

„Reed Hastings: Żądamy, by Netflix usunął bluźnierczy film ze swojej platformy!” – napisał w niedzielę na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin, zwracając się do szefa Netflixa. Polityk podał też link do petycji w tej sprawie. Kontrowersje wzbudziło „Pierwsze kuszenie Chrystusa” autorstwa brazylijskich komików z grupy Porta dos Fundos (Tylne Drzwi).



„Każdego roku brazylijska grupa „komediowa” »Porta dos Fundos« (Tylne drzwi) produkuje na święta Bożego Narodzenia film, którego celem jest atakowanie chrześcijan i chrześcijaństwa. Cykl ukazuje się pod tytułem: »Pierwsze kuszenie Chrystusa«. Można powiedzieć, że produkcje te mają jeden, jedyny cel – bluźnierstwo. Rzecz jasna obiektem tego bluźnierstwa jest tylko jedna, jedyna religia – chrześcijaństwo” – czytamy w petycji, którą podpisało do niedzieli wieczorem ponad 1,4 mln osób.



Film to rodzaj parodii o Jezusie-geju, która wywołała spore poruszenie wśród widzów na całym świecie. W Brazylii dwa miliony osób podpisało się pod petycją w sprawie filmu, który ich zdaniem obraża uczucia religijne chrześcijan.



Netflix wydał w tej sprawie oświadczenie na łamach gazety „O Estado de S. Paulo”, w którym poinformował, że „ceni i akceptuje twórczą swobodę artystów, z którymi współpracuje”, a także, że ma świadomość, że nie wszystkim spodoba się ta treść. Firma w komunikacie podkreśliła, że widzowie mają dostęp do szerokiej oferty produkcji, która zawiera również historie biblijne.





