Neumann wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Gliwic

Adam Neumann uzyskał 51,18 proc. poparcia w przedterminowych wyborach prezydenta Gliwic i został wybrany na to stanowisko – potwierdziła w nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja Wyborcza w Gliwicach. W głosowaniu wzięło udział 35,5 proc. uprawnionych.

Jak podała komisja wyborcza, Neumanna poparły 24 854 osoby (51,18 proc.), wobec wymaganego do zwycięstwa w pierwszej turze wyborów poziomu 24.281 głosów. Oznacza to, że o wyborze prezydenta już w pierwszej turze przesądziły 574 głosy.



Na drugim miejscu znalazł się pełniący dotąd obowiązki prezydenta Gliwic (wcześniej m.in. wiceprezydent miasta i marszałek woj. śląskiego), startujący z własnego komitetu Janusz Moszyński (25,08 proc., 12.180 głosów). Trzeci był b. gliwicki radny Kajetan Gornig (18,33 proc., 8.905 głosów), a 5,39 proc. wyborców (2.622 osoby) poparło b. długoletniego dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Andrzeja Gillnera.



Niedzielne wybory wyłoniły następcę wybranego w październiku ubiegłego roku do Senatu Zygmunta Frankiewicza, który rządził Gliwicami ponad 26 lat – najdłużej w Polsce. Uprawnione do głosowania były 137.323 osoby. Z urn wyborczych wyjęto 48.784 ważne karty. Na czterech kandydatów oddano łącznie 48.561 ważnych głosów.



Nowy prezydent Adam Neumann w maju tego roku skończy 61 lat. Od urodzenia mieszka w Gliwicach. Pracował w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki Energopomiar Gliwice oraz miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, następnie przez 18 lat prowadził własną firmę. Od grudnia 2006 r. był wiceprezydentem Gliwic; przestał pełnić tę funkcję w październiku ub. roku, po wyborze Frankiewicza do Senatu. Jest też wykładowcą akademickim z zakresu zarządzania nieruchomościami.



Nowy prezydent Gliwic jest bezpartyjny. „Pozostaję w pełni niezależny” – deklarował w kampanii. W honorowym komitecie jego poparcia znaleźli się m.in., obok Zygmunta Frankiewicza, także b. premier i b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, b. wicepremier Janusz Steinhoff (obaj związani z Gliwicami), a także prezydenci: Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz i Sopotu – Jacek Karnowski oraz wiele znanych w Gliwicach postaci. Kandydat miał też poparcie Koalicji Obywatelskiej.



Adam Neumann z żoną Jolantą mają troje dorosłych dzieci oraz troje wnucząt. Nowy prezydent jeździ na nartach i na rowerze; deklaruje, że lubi górskie wędrówki i wypoczynek nad morzem.





