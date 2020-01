Hong Kong: Kilkadziesiąt osób aresztowanych po antyrządowych protestach

Uczestnicy antyrządowych protestów w Hongkongu ponownie starli się z policją. Do protestów doszło tym razem w dzielnicach położonych przy granicy miasta z kontynentalnymi Chinami. Aresztowano kilkadziesiąt osób.

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w manifestacjach w dzielnicy Sheung Shui. To tam znajdują się centra handlowe odwiedzane przez drobnych handlarzy z pobliskiego Shenzhen. Kupione w Hongkongu towary odsprzedawane są później po wyższych cenach w kontynentalnych Chinach.



Zdaniem uczestników protestów, handlarze przyczyniają się do wzrostu cen w Hongkongu oraz negatywnie wpływają na relacje Hongkończyków z Chińczykami z kontynentu.



Według organizatorów, w niedzielnych akcjach protestu uczestniczyło około dziesięciu tysięcy osób. Policja szacuje, że było to około 2500 protestujących. W niedzielę uczestnicy protestów obrzucili posterunek policji na Sheung Shui koktajlami Mołotowa. Policja użyła gazów łzawiących.





