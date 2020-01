Prezydent: Na najbliższy wtorek zwołuję Radę Gabinetową

– Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jej zwoływanie ma wyłącznie podtekst polityczny i ma wyłącznie służyć celom jakiejś kampanii, którą ktoś chce prowadzić po stronie opozycyjnej – mówił w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, na najbliższy wtorek 7 stycznia, na godzinę 14 w Pałacu Prezydenckim zwołał Radę Gabinetową, czyli spotkanie prezydenta RP i rządu.

– Dziś nie ma problemu o charakterze strategicznym. Mamy problem dwóch kwestii – zagrożenia na Bliskim Wschodzie, ale które nie ma dziś bezpośredniego oddziaływania na Polskę i polskich obywateli, oraz problem uroczystości, które będą się odbywały w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz – mówił prezydent, tłumacząc, że nie ma powodu, by zwoływać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



– Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie kolejną okazją by rozgrywać ten problem politycznie, jak to robią politycy opozycji. (…) Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jej zwoływanie ma wyłącznie podtekst polityczny i ma wyłącznie służyć celom jakiejś kampanii, którą ktoś chce prowadzić po stronie opozycyjnej – dodał.



Jak mówił prezydent, na najbliższy wtorek 7 stycznia, na godzinę 14 w Pałacu Prezydenckim zwołał Radę Gabinetową, czyli spotkanie prezydenta RP i rządu.

– Będziemy się zastanawiali nad strategią dalszego działania w dwóch kwestiach, które globalnie się łączą. Z jednej strony, tego, co będzie się działo w Izraelu w związku z obchodami wyzwolenia obozu Auschwitz, a z drugiej strony, tego co dzieje się na Bliskim Wschodzie – powiedział.Prezydent wskazał, że w tym roku na organizowanych w Izraelu obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz będzie obecny prezydent Rosji, przedstawiciele Francji, Niemiec i również on, jako prezydent RP został zaproszony. Andrzej Duda zwrócił się jednak do organizatorów z „jednym zasadniczym oczekiwaniem”. – Że jako przedstawiciel kraju, którego najwięcej obywateli zostało zamordowanych w Auschwitz będzie mógł tam zabrać głos – podkreślił. Skoro nie ma zgody organizatorów na to, żeby prezydent Polski tam przemawiał, Duda nie zamierza brać udziału w wydarzeniu.

Prezydent był pytany także o planowaną na 8 stycznia wizytę marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Brukseli i jego zaplanowane rozmowy na temat ustawy sądowej z wiceszefową Komisji Europejskiej Vierą Yourovą.



– To jeżdżenie ciągłe na skargi do Brukseli i gdzie się da ze strony polityków opozycyjnych rzeczywiście jest męczące i może być dla niektórych osób nawet irytujące – powiedział prezydent.



– Staram się podchodzić do tego spokojnie, ale przede wszystkim apeluję o odpowiedzialność. Załatwiajmy swoje sprawy na miejscu, szanujmy demokratyczne decyzje, które były podjęte także i przez wyborców – dodał.



– Oczywiście pan marszałek ma prawo się wypowiedzieć, ale temu przede wszystkim służy Senat, niech Senat najpierw przeanalizuje ustawę, niech będzie jakaś rzeczowa dyskusja, niech w tej dyskusji zostaną przedstawione jakieś argumenty, a nie żeby to się wszystko sprowadzało do skarżenia na Polskę poza granicami kraju – mówił Andrzej Duda.



Przekonywał, że te skargi „opierają się zwyczajnie na kłamstwie”, bo w ustawie sądowej są rozwiązania, które występują w systemach prawnych wielu państw.