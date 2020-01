Córka Sulejmaniego chce zemsty za śmierć ojca. „Kto weźmie odwet za jego krew?”

Zeinab Sulejmani, córka zabitego przez siły amerykańskie generała Kasema Sulejmaniego, domaga się zemsty za śmierć jej ojca.

– Kiedy krew przyjaciół mojego ojca została przelana, on ich pomścił. Kto weźmie teraz odwet za jego krew? – pytała na spotkaniu z prezydentem Iranu, Hasanem Rouhanim.

Prezydent Iranu odwiedził w sobotę rodzinę generała, aby złożyć jej kondolencje. Kamery zarejestrowały jego rozmowę z Zeinab Sulejmani.



– Niech Bóg ma was w opiece; niech da wam cierpliwość. Bóg wynagrodzi wam za wasze cierpienie i rozpacz – powiedział prezydent Iranu.



Następnie córka Sulejmaniego zapytała Rouhaniego, kto pomści jej ojca.



– Wszyscy się zemścimy za krew męczennika, nie martw się o to – odparł irański przywódca.



Zabity wojskowy uważany był za drugą osobę w Iranie po ajatollahu Alim Chameneim. Generał Kasem Sulejmani od 22 lat dowodził elitarną jednostką wojskową, Brygadą Al-Kuds. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wszystkie najważniejsze operacje militarne Iranu ostatnich lat.

The daughter of Iran's top general Qassem Soleimani has asked Iranian President Hassan Rouhani who will avenge his death.



