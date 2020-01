– To uczucie nie do opisania – opowiedział o wywalczeniu mistrzostwa świata na żużlu Bartosz Zmarzlik w programie „Teleexpress na deser”. – Sam nie raz zastanawiam się, jak to opisać, ciężko poprzez inne rzeczy wywołać taki stan. Warto robić wszystko, żeby dążyć do marzeń – podkreślił. Na antenie TVP Info ujawnił, że jego marzeniem jest obrona tytułu mistrzowskiego, a także małżeństwo i założenie rodziny.

