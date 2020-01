Tafla lodu załamała się. W wodzie znalazło się 45 aut [WIDEO]

Około 45 samochodów zaparkowanych na tafli lodu wpadło do wody, po tym jak ta się załamała. Do sytuacji doszło w zatoce Wojewoda koło rosyjskiego Władywostoku.

W ostatnim czasie wielu rybaków przybyło nad zatokę i, pomimo ostrzeżeń miejscowych służb, zaparkowało swoje samochody na tafli lodu. By sprawdzić jego grubość, część wywierciła w lodzie otwory. Mogło się to przyczynić do załamania tafli.



– Wszyscy wjechali na lód i zaparkowali blisko siebie. To było jak efekt domina – powiedział Amur News Service świadek zdarzenia.



W internecie pojawiły się nagrania, na których widać przejętych rybaków próbujących wydobyć swoje zatopione pojazdy na powierzchnię. Jest to możliwe, gdyż w miejscu zdarzenia głębokość nie przekracza 2 metrów.



Na szczęście w pojazdach, które znalazły się w wodzie, nie było ludzi.





