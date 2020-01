Pięć ofiar, dziesiątki rannych. Koszmarny karambol w USA

Co najmniej pięć osób zginęło w karambolu na autostradzie Pennsylvania Turnpike w USA. Media informują o ponad 60 osobach rannych, w tym pasażerach autobusu jadącego z Nowego Jorku.

Do incydentu doszło w niedzielę rano czasu lokalnego w miejscowości Mount Pleasant, około 50 km za zachód od Pittsburgha. Uczestniczyły w nim dziesiątki pojazdów, zarówno aut osobowych, ciężarówek oraz autobus jadący z Nowego Jorku do Columbus w stanie Ohio.



Władze poinformowały o pięciu ofiarach śmiertelnych. – Około 60 ranych osób trafiło do trzech szpitali w hrabstwie Westmoreland – przekazał Carl DeFebo, rzecznik spółki zarządzającej autostradą Pennsylvania Turnpike. Nie sprecyzował jak w jakim stanie są poszkodowani.



Służby zamknęły odcinek autostrady o długości ponad 130 km.



Policja wszczęło śledztwo mające ustalić przyczyny karambolu. Media oceniają, że wpływ mogła mieć pogoda – występowały lekkie opady deszczu, zaś temperatura spadła poniżej zera.





TURNPIKE CRASH: This is aerial video of a crash on the Pennsylvania Turnpike involving a tour bus, tractor-trailers and passenger vehicle.



At least five people were killed in the crash, and over 50 were taken to area hospitals. LATEST >> https://t.co/piqlSXW2Xo pic.twitter.com/lJRHtIKTg6