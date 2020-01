Iracki duchowny: Rezolucja to za mało; Amerykanów trzeba wydalić w „poniżający sposób”

Wpływowy szyicki duchowny Muktada as-Sadr oświadczył w niedzielę, że rezolucja irackiego parlamentu, wzywająca rząd do zakończenia obecności obcych wojsk w Iraku nie jest wystarczająca. Wezwał też lokalne i zagraniczne ruchy oporu do zjednoczenia.

– Uważam, że to jest słaba odpowiedź, niewystarczająca w stosunku do naruszenia przez Amerykę suwerenności Iraku i regionalnej eskalacji – oznajmił as-Sadr, kierujący największym blokiem w irackim parlamencie – Sairun.



Dodał, że porozumienie z USA o bezpieczeństwie powinno być natychmiast anulowane, ambasada USA powinna zostać zamknięta, a amerykańscy żołnierze wydaleni w „poniżający sposób”. Wskazał, że komunikowanie się z rządem USA powinno podlegać karze.



– W końcu apeluję w szczególności do irackich grup oporu i grup poza Irakiem o natychmiastowe spotkanie i ogłoszenie utworzenia Międzynarodowych Legionów Oporu – dodał w przesłaniu adresowanym do parlamentu.



Głos w sprawie zabrała też córka zabitego gen. Kasema Sulejmaniego, która zapytała prezydenta Iranu Hasana Rouhaniego, kto „weźmie teraz odwet za krew jej ojca”.

Amerykanom odpowiedział także Hasan Nasrallah, lider Hezbollahu, radykalnej szyickiej organizacji z Libanu.



– Armia USA na Bliskim Wschodzie zapłaci za zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, a amerykańscy żołnierze i oficerowie wrócą do domu w trumnach – oznajmił. Dodał, że usunięcie wojsk USA z regionu jest teraz priorytetem.



Nasrallah w przemówieniu, które wyemitowano podczas wiecu w Bejrucie, oświadczył, że odpowiedź na zabicie generała jest obowiązkiem nie tylko Iranu, ale także każdego sojusznika tego państwa w regionie.



– But Kasema Sulejmaniego jest wart tyle, co głowa Trumpa i wszystkich amerykańskich przywódców – powiedział.



Lider Hezbollahu stwierdził, że ataki na bazy, okręty i personel wojskowy USA na Bliskim Wschodzie będą „odpowiednią karą” za zabicie Sulejmaniego.



– Kiedy trumny z amerykańskimi żołnierzami i oficerami zaczną być transportowane (...) do USA, Trump i jego administracja zdadzą sobie sprawę z tego, że naprawdę stracili ten region i przegrają wybory – powiedział Nasrallah. Dodał, że zmusi to USA do wycofania wojsk z Bliskiego Wschodu.



Podkreślił, że nie należy atakować amerykańskich cywilów w tym regionie, bo to będzie służyło polityce Trumpa.



Dzień śmierci Sulejmaniego Nasrallah nazwał „datą oddzielającą dwa etapy”. – To początek nowego etapu i nowej historii nie tylko dla Iranu czy Iraku, ale także dla całego regionu – zauważył.



USA uznają Hezbollah za organizację terrorystyczną.