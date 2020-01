W 900 miejscowościach wyruszą Orszaki Trzech Króli. W warszawskim będzie uczestniczyła para prezydencka

Rekordowa liczba 900 miejscowości w Polsce i za granicą zgłosiła swój udział w tegorocznym Orszaku Trzech Króli, zwanym ulicznymi Jasełkami. 6 stycznia 2020 roku hasłem orszaków będą słowa „Cuda, cuda ogłaszają” z kolędy „Dzisiaj w Betlejem” – poinformowali organizatorzy orszaków Fundacja Orszak Trzech Króli.

– Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej ojczyzny, za cud nad Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu; cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień –mówią organizatorzy. To oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności. Orszak tworzą rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalne władze, osoby duchowne i ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swoje zdolności, umiejętności, czas i pieniądze.



Do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli zachęca także prezydent Andrzej Duda. W liście do uczestników tegorocznych Jasełek napisał, „żeby nikt nie został obojętny na zaproszenie do poszukiwania tego, co nas łączy: dobra, piękna i wzajemnego szacunku”.



Obecność pary prezydenckiej w stołecznym orszaku potwierdziła – rzeczniczka prasowa Orszaku Trzech Króli Jolanta Stachacz.

Pierwszy Orszak Trzech Króli w 2009 roku wyruszył w Warszawie z Placu Zamkowego na Nowe Miasto pod hasłem „Kolędujmy!”. Był to wówczas pomysł warszawskiej szkoły „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik". Od tamtego czasu co roku około 100 nowych miejscowości zgłasza swój udział w wydarzeniu i organizuje orszaki u siebie.

– W czasie tegorocznych Orszaków odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin – podkreślają organizatorzy.



Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. W 2020 r. odbędzie się w 18 miejscowościach na różnych kontynentach: Kibeho w Rwandzie, Burhynia w Kongo, Żytomierz i Kamieniec Podolski na Ukrainie, Monachium w Niemczech, Lissieu we Francji, Bukareszt w Rumunii, Weißenkirchen in der Wachau w Austrii, Londyn w Wielkiej Brytanii, Sződliget na Węgrzech, Chicago w Stanach Zjednoczonych, Kapszagaj w Kazachstanie, Quito w Ekwadorze, Esseng w Kamerunie, Lusaka w Zambii, Santa Clara na Kubie, Yumbe w Ugandzie i Mbaikoro w Czadzie.



Jak poinformowali organizatorzy orszaków, w minionym roku wzięło w nich udział ok. 1,2 mln uczestników, w niemal 800 miejscowościach w Polsce i za granicą.



6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako święto Trzech Króli.