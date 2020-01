Kamera w sztucznym gnieździe zarejestrowała pierwszego sokoła 

W pierwszych dniach nowego roku kamera, którą zainstalowano w sztucznym gnieździe w lasach żmigrodzkich na Dolnym Śląsku, zarejestrowała pierwszą wizytę sokoła wędrownego – poinformował WFOŚiGW we Wrocławiu.

Od listopada 2019 roku życie sokołów wędrownych można obserwować [ w internecie ] dzięki zainstalowanej tam kamerze. Od tego czasu zarejestrowała ona wizytę w gnieździe m.in. sowy uszatej, dzięcioła i sójki. Jednak, jak przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, najprawdopodobniej zamieszka tu para młodych sokołów.



Prezes WFOŚiGW poinformował, że kamera w pierwszych dniach stycznia zarejestrowała pierwszą wizytę sokolicy, która przyleciała do podwrocławskich lasów z Czech. Jej partnerem jest sokół z miejscowego lęgu.



– Samica wykluła się na skale w Czechach w 2018 r., a samiec wykluł się rok wcześniej kilkanaście kilometrów dalej od obecnego gniazda. Przyrodnicy stwierdzili, że w zeszłym roku para ta była jeszcze zbyt młoda, aby mieć własne młode, ale już dokarmiała reintrodukowane w tym miejscu młode sokoły. Ptaki mają więc już rodzicielskie doświadczenie i to daje nadzieję, że w 2020 roku wyprowadzą własne potomstwo – powiedział Kasztelowicz.



Jak przypomniał, sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Nadrzewna populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60-tych, m.in. z powodu zatrucia środowiska szkodliwą chemią.

Fundusz od lat dofinansowuje akcje reintrodukcji sokołów wędrownych na Dolnym Śląsku. W 2019 roku sprowadzono łącznie na Dolny Śląsk 24 ptaki z Czech i krajowych hodowli.

Sokoły są wypuszczane do sztucznych gniazd w żmigrodzkich lasach. Na ubiegłoroczną akcję Fundusz udzielił dotacji w wysokości 100 tys. zł.



Od początku akcji prowadzonej od 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" wypuszczono w regionie 187 sztuk tych ptaków.



– W ostatnich trzech latach projekt zaczyna przynosić pierwsze sukcesy. Od 2016 roku wylęgło się w naszym regionie 15 sokołów. W zeszłym roku przyrodnicy stwierdzili w Polsce tylko 9 zasiedlonych, nadrzewnych gniazd przez sokoły wędrowne, w tym jedno na Dolnym Śląsk – powiedział prezes WFOŚiGW.