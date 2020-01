Do serca Tatr ściągają turyści ze Wschodu

Pod Tatry przyjechali turyści zza wschodniej granicy, którzy spędzą tu prawosławne święta Bożego Narodzenia. Pojawili się też turyści z krajów arabskich – powiedziała prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz.

– Liczba gości ze Wschodu jest podobna jak w ubiegłym roku. Są to głównie Ukraińcy, następnie Rosjanie i Białorusini. Jeszcze przed konfliktem na wschodzie Ukrainy gości z tych kierunków było bardzo dużo. Właściwie jeszcze 10–15 lat temu w okolicach prawosławnych świąt Bożego Narodzenia w Zakopanem dominowali goście zza wschodniej granicy. Obecnie jest ich znacznie mniej, ale nadal chętnie przyjeżdżają pod Tatry – oceniła Wojtowicz.



Nowością jest, że w tym roku w okresie świąteczno–noworocznym przyjechali do Zakopanego goście z krajów arabskich.



Z powodu tegorocznego układu kalendarza wielu krajowych gości zdecydowało się przedłużyć swój urlop aż do 6 stycznia. Ulice Zakopanego nadal są zatłoczone, podobnie jak w okresie świątecznym i sylwestrowym.



– Dla branży hotelarskiej tegoroczny układ kalendarza jest bardzo pomyślny, bo właściwie ułożyły się trzy turnusy: świąteczny, sylwestrowy i noworoczny. Do tego dopisała nam piękna zima – dodała prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Co roku w zakopiańskim Starym Kościółku 6 stycznia specjalnie dla gości ze Wschodu odprawiana jest prawosławna pasterka. Wiele hoteli przygotowuje także uroczyste wieczerze dla świętujących.