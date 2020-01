Moorhouse: To był sojusz dwóch diabłów. Putin może nie rozumieć jego natury

To był sojusz dwóch diabłów. To była zbieżność interesów – powiedział o pakcie Ribbentrop-Mołotow na antenie TVP Info historyk prof. Roger Moorhouse. Autor publikacji „Pakt diabłów” tłumaczył, dlaczego Władimir Putin neguje historię. – W tej narracji wojna zaczyna się w 1941 r., ignoruje się poprzednie dwa lata, w których Józef Stalin intensywnie kolaborował z nazistowskimi Niemcami Hitlera – mówił.

Moorhouse odnosząc się do swojej książki powiedział, że przede wszystkim chciał pokazać w niej „nierównowagę historiograficzną”. – W szczególności w narracji świata zachodniego, bo ten świat widzi tylko jednego złoczyńcę – Adolfa Hitlera. Natomiast działania Stalina postrzega jako sojusznicze, ignorując jego rolę jako osoby współodpowiedzialnej za II wojnę światową – wskazał.



Jak tłumaczył, pakt Ribbentrop-Mołotow „to był sojusz dwóch diabłów”. – To była zbieżność interesów. Pakt nie był formalnym sojuszem – dodał.



Odnosząc się do twierdzeń prezydenta Rosji i przedstawicieli kremlowskiej dyplomacji – w których obarczono odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej Polskę – Moorhouse powiedział, że ma wątpliwości, „że Putin i jego doradcy rozumieją prawdziwą naturę paktu Ribbentrop-Mołotow”.

– Ale oni nie mogą powiedzieć, co naprawdę się zdarzyło, bo Rosja ma pewnego rodzaju fetysz, jeśli chodzi o II wojnę światową. To jest część mitu założycielskiego nowoczesnej Rosji. To nie toleruje żadnej sprzeczności, żadnych szarych obszarów – opowiadał.



Tłumaczył, że w micie tym „pokazano Rosjan jako bohaterów, którzy zwyciężyli”. – W tej narracji wojna zaczyna się w 1941 r., ignoruje się poprzednie dwa lata, w których Stalin intensywnie kolaborował z nazistowskimi Niemcami Hitlera – wskazał.



Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Mówił też o wykorzystywaniu przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia.



Przekonywał też m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.



Do słów prezydenta Rosji odniósł się premier Mateusz Morawiecki. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu.