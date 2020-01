Donald Tusk o sobie samym: Pójdę do nieba

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” były premier Donald Tusk oznajmił, że po śmierci pójdzie do nieba, nie zaś do piekła. Pytany za co ma tam trafić oznajmił, że za „drugą odbudowę Polski po wojnie”.

Były premier w rozmowie z „Wyborczą” mówił o kwestiach dotyczących swojej wiary. Na pytanie, czy pójdzie do nieba czy do piekła odparł, że „oczywiście, że do nieba”.



„Tak sądzi moja córka. Syn – nie wiem, bo czasem się spieramy” – wskazał. Dalej opowiadał o tym, za co ma do nieba pójść.



„Tyle tego... Żartuję. Ale jak lecę do Polski i samolot kołuje nad Warszawą czy Gdańskiem, to widać, ile zbudowaliśmy. Nie miałem kilofa w ręku, ale to się stało w czasach, kiedy byłem premierem. Udało nam się, bez porównania z jakimkolwiek innym krajem w Europie, wykorzystać środki europejskie. Nazywałem to – tylko trochę na wyrost – drugą odbudową Polski po wojnie” – powiedział.

„Mówili, że zostawił pan Polskę w ruinie” – stwierdziła na to dziennikarka prowadząca rozmowę. „Sami w to nie wierzyli” – odpowiedział polityk. „A największe zaniechanie? Tylko szczerze” – dopytywała. „W życiu zawodowym nie mam poczucia zaniechania” – wskazał.



Polityk na pytanie, czy „cenne jest tylko to, co nas najwięcej kosztuje” odparł: „Jestem trochę hedonistą. W życiu jest wiele cennych spraw, które niewiele kosztują. Czytanie, dobre towarzystwo, dobre wino. Plaża ze słońcem i świadomość, że zaraz mogę wejść do wody. Uwielbiam pływać, mogę kilometrami”.



Tuska zapytano też o zdjęcie, które wrzucił kilka tygodni temu na Twittera, na którym przykładał palce do pleców prezydenta USA Donalda Trumpa.



Oznajmił, że to „przypadkowe zdjęcie”. „Szturchnąłem Trumpa, żeby się odwrócił, chciałem się przywitać. Wytłumaczył, że za to dał podpis pod zdjęciem: „Zróbmy wszystko, żeby utrzymać przyjaźń”. Nie każdy podziela moje poczucie humoru. Szczególnie subkultury prawicowe są przewrażliwione. One mogą sięgać po najobrzydliwsze obelgi. Idą na nas z kijami bejsbolowymi, a jeśli zwracamy uwagę, żeby odłożyły bejsbol, nazywają to agresją” – mówił Tusk.

źródło: „Gazeta Wyborcza”

„Trump skomentował kiedyś, że jest dwóch Donaldów?” – pytała dziennikarka. Tusk odparł jej, że „nie”. „On jest wpatrzony w siebie, choć potrafi być ujmujący jako człowiek. Ale to, co się stało w Stanach, to jedno z najbardziej zatrważających zjawisk w historii polityki. Byłem wychowany w micie Ameryki. Nam się wydawało, że ten świat się nie wywróci, dopóki są Stany Zjednoczone. Koszmar senny, co tam się stało. A skoro tak, to co jeszcze może się stać” – powiedział.