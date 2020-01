Na aukcji noworocznej w Tokio wylicytowano tuńczyka za blisko 2 mln dolarów

Ważący 276 kilogramów tuńczyk błękitnopłetwy uzyskał w niedzielę w Tokio na noworocznej aukcji na rynku Toyosu cenę 193,2 mln jenów (1,8 mln dol.) – podała agencja Kyodo. Nabywcą rekordowego okazu jest Kiyoshi Kimura, właściciel japońskiej sieci restauracji Sushizanmai.

Rekordowy okaz został złowiony przez statek prowadzący połowy z portu Oma w prefekturze Aomori w północno-wschodniej Japonii. Zwycięskim oferentem jest Kiyomura Corp., tokijski operator sieci restauracji sushi Sushizanmai. Za 276-kg rybę zapłacił 193,2 mln jenów, co daje 700 tys. jenów za kilogram.



– Jestem tym bardziej zadowolony, że była to pierwsza aukcja w erze Reiwa – powiedział, cytowany przez agencję, prezes firmy Kiyomura, Kiyoshi Kimura, odnosząc się do nazwy nowego okresu panowania cesarza Japonii, który rozpoczął się w maju ubiegłego roku, gdy na tron wstąpił książę Naruhito.



Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że tuńczyk znajdzie się w ofercie sieci restauracji w pobliskiej Tsukiji, czyli miejscu, gdzie poprzednio odbywały się tradycyjne aukcje noworoczne.

