Rajd Dakar wystartował w Arabii Saudyjskiej

42. Rajd Dakar rozpoczęty. Po raz pierwszy w historii zawodnicy ścigają się na terenie Arabii Saudyjskiej. Do pokonania mają trasę o długości niemal 8 tys. km, z czego aż 5 tys. km to odcinki specjalne. Przed nimi pustynia, wydmy i góry.

Pierwszy etap prowadzi z Dżuddy do Al-Wadżh. Rajd zakończy się 17 stycznia w miejscowości Quiddiya.



W tegorocznym Dakarze wystartowało 16 Polaków – o dwóch mniej niż pierwotnie planowano. Przed startem z rywalizacji wycofał się Sebastian Rozwadowski, pilot litewskiego kierowcy Benediktisa Vanagasa, i motocyklista Jacek Bartoszek. Pierwszego pokonał wirus, a drugi podczas treningu doznał kontuzji kolana.



Ostatecznie do startu dopuszczono 144 motocykle, 23 quady, 83 samochody, 46 pojazdów UTV i 46 ciężarówek. W sobotę blisko dziesięć godzin trwała w Dżuddży prezentacja uczestników. Zawodnicy kolejno zjeżdżali z rampy startowej, oklaskiwani przez kibiców.

Stage 1 is on. Our desert explorers tell you more about how they face the challenges posed by #Dakar2020



+ info ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1 pic.twitter.com/m1RxRRbmru — DAKAR RALLY (@dakar) 5 stycznia 2020

#wieszwiecej Polub nas

Kubica zostaje w F1. Orlen sponsorem tytularnym zespołu PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. W ramach współpracy Robert Kubica dołączy do ekipy jako... zobacz więcej

Rajd Dakar jest najbardziej rozpoznawalną i najtrudniejszą imprezą off-roadową na świecie. Jego twórcą był francuski motocyklista Thierry Sabine.Pierwszy Rajd Paryż-Dakar wystartował 26 grudnia 1978 roku z paryskiego Placu Trocadero. Kierowców czekało ponad 10 tys. kilometrów, głównie w nieznanych im warunkach w Afryce. Do mety w stolicy Senegalu dotarły 74 pojazdy, z łącznej liczby 182 na starcie. Pierwszymi triumfatorami zostali francuski motocyklista Cyril Neveu oraz jadący Range Roverem jego rodacy Alain Genestier i Joseph Terbiaut w klasyfikacji samochodów.Z roku na rok rajd Paryż-Dakar zyskiwał coraz większą popularność i sławę. Jego trudy nie wszyscy jednak wytrzymywali. Zdarzały się wypadki śmiertelne, zawodził sprzęt. Jedną z ofiar został sam Sabine, który w 1986 roku zginął w wypadku śmigłowca na granicy Nigru z Mali. Do tej pory rajd pochłonął życie 64 osób. Na tej liście jest też polskie nazwisko – w 2015 roku motocyklista Michał Hernik został znaleziony martwy podczas 3. etapu z San Juan do Chilecito w Argentynie.

Nie tylko Afryka



Rajd miał lepsze i gorsze chwile. Większość jego afrykańskich edycji kończyło się w Dakarze, chociaż metę lokalizowano też w Kapsztadzie, Kairze czy Szarm-el Szejk. Od początku tego wieku coraz więcej uwagi poświęcano bezpieczeństwu uczestników w obawie przed atakami terrorystycznymi. W końcu w 2008 roku organizatorzy musieli odwołać kolejną edycję, która miała się rozpocząć w Lizbonie. To przełom w historii rajdu.



W 2009 roku Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej. Kierowcy rywalizowali w Argentynie, Chile Peru, Boliwii i Paragwaju; ścigali się po rozpalonych słońcem nizinach i wspinali na wysoko położone przełęcze w Andach. Amerykański kontynent wyjątkowo dał się we znaki uczestnikom w 2017 roku. Tropikalne upały w Paragwaju szybko ustąpiły minusowym temperaturom w Boliwii, a ulewne deszcze zmusiły organizatorów do odwołania jednego z etapów i skrócenia kilku innych. Organizatorom coraz trudniej przychodziło wytyczanie atrakcyjnej trasy i ubiegłoroczny Dakar rozegrano tylko w Peru, na wyjątkowo krótkim dystansie.



Wszyscy sobie zdawali sprawę z konieczności zmian, ale decyzja o przeniesieniu rywalizacji do Arabii Saudyjskiej była zaskakująca. To ultrakonserwatywne państwo dopiero od niedawna próbuje otworzyć się na świat, na razie sportu. Ruch turystyczny tu praktycznie nie istnieje, obawy budzą surowe zwyczaje dotyczące stroju i zachowania w miejscach publicznych. Organizatorzy zapewniają jednak, że takie obostrzenia nie dotkną uczestników rajdu, a kobiety będą mogły czuć się swobodnie.



Zwycięstwo Sonika



Początkowo Dakar był niedostępny dla polskich kierowców, przede wszystkim ze względów finansowych. Pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia rywalizować z zagranicznymi koncernami próbowały Jelcze i Stary. Okazało się jednak, że samochody nie są przygotowane na tak ekstremalne warunki i większość załóg musiała się wycofać z powodu awarii.



Szeroką ławą Biało-Czerwoni pojawili się na Dakarze w 21. wieku. Pomógł w tym między innym koncert naftowy Orlen, który wystawia swój zespół. Największa polska ekipa startowała w 2012 roku – 21 osób.



Polacy odnosili w Dakarze sukcesy. W 2015 roku w kategorii quadów zwyciężył Rafał Sonik, a dwa triumfy ma na koncie jadący w ekipie holenderskiej ciężarówki Darek Rodewald. W rywalizacji samochodów trzeci był Krzysztof Hołowczyc, przed rokiem czwarty za kierownicą Mini był Jakub Przygoński, który wcześniej ukończył rajd na szóstym miejsce jadąc motocyklem. Z tego grona na starcie w Dżuddzie pojawią się Sonik i Przygoński.