Makabryczny wypadek. Imprezowali pod gołym niebem, sześć osób zginęło

Do tragicznego wypadku doszło w północnych Włoszech. Koło miejscowości Lutago w południowym Tyrolu rozpędzony samochód wjechał w grupę turystów. Zginęło sześć osób, a 11 zostało rannych. Kierowca był kompletnie pijany.

Do tragedii doszło po pierwszej w nocy. Młodzi niemieccy turyści po wyjściu z dyskoteki stali w grupie na poboczu obok autokaru, który miał ich zawieźć do hotelu.



Wówczas wjechał w nich jadący z ogromną prędkością samochód. Policja poinformowała, że 28-letni kierowca z pobliskiego Chienes miał bardzo wysoki poziom alkoholu we krwi.



Na miejscu błyskawicznie pojawiły się ekipy ratunkowe. W akcji brało udział ponad stu medyków i strażaków. Na miejscu tragedii natychmiast powstał zaimprowizowany szpital polowy, w którym udzielono rannym pierwszej pomocy.



Stan trojga z 11 rannych określono jako bardzo ciężki. Jedną z rannych, która odniosła szczególnie ciężkie obrażenia, przewieziono helikopterem do kliniki uniwersyteckiej w Innsbrucku.



Policja nie ujawniła jeszcze tożsamości ofiar, ponieważ członkowie grupy nie znali się, a kilka osób nie miało przy sobie dokumentów tożsamości.

