Poseł Konfederacji: Działaczem może być osoba homoseksualna. Postawił jeden warunek

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oznajmił, że działaczem Ruchu Narodowego może być osoba homoseksualna pod warunkiem, że „żyje czystości”. Zaznaczył przy tym, że przyjście na zebranie polityczne „z chłopakiem” jest wykluczone.

Bosak – który jest jednym z kandydatów w prawyborach prezydenckich w Konfederacji – powiedział w rozmowie z tygodnikiem „Plus Minus”, że „trwa ofensywa ruchu LGBT i trzeba się temu przeciwstawić”.



Jak tłumaczył polityk, „nasza krytyka odnosi się do aktywności homoseksualnej i ruchu LGBT, który stara się zmienić moralność, prawo, kulturę język, którym mamy o tym mówić”.



W jego ocenie reprezentanci tych „ideologii seksualnych wejdą normalnym ludziom na głowę i ich zaszczują”. Zaznaczył, że ruch LGBT prowadzi do „deprawacji społecznej i my mamy moralny obowiązek sprzeciwić się temu”.

źródło: „RP”

Polityk został też zapytany o to, czy homoseksualista mógłby być w Ruchu Narodowym. Bosak odpowiedział twierdząco. – Osoba posiadająca skłonności homoseksualne, ale żyjąca w czystości – tak. Aktywny homoseksualista – nie – oznajmił. Dodał, że przyjście na zebranie polityczne „z chłopakiem” jest wykluczone.