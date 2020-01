Bracia w wieku 9 i 10 lat prowadzili bar i sprzedawali alkohol

Dwaj bracia w wieku 9 i 10 lat prowadzili nielegalny bar z salonem gry w Katanii na Sycylii. Odkrycia tego dokonała policja, która zamknęła i skonfiskowała lokal. Zarzuty postawiono ojcu i starszemu bratu chłopców, którzy pracowali gdzie indziej.

Dzieci zamiast chodzić do szkoły zajmowały się sprzedażą alkoholu, a także fajerwerków zabronionych dla osób poniżej 18 lat – podała włoska prasa.



Jak zaznaczył dziennik „Corriere della Sera”, w przypadku tej „smutnej i dramatycznej” historii, „rzeczywistość przekroczyła wszelką fantazję”. Miało to miejsce, dodała gazeta, w jednym z głównych miast południa Włoch.



Nielegalny lokal, w którym pracowali bracia, znajdował się w budynku zbudowanym bez pozwolenia na gruncie należącym do miasta w peryferyjnej dzielnicy Librino. Występuje tam poważny problem przestępczości, również mafijnej, wysokiego bezrobocia oraz trudnej sytuacji dzieci i młodzieży.



Kiedy policjanci weszli do lokalu, jeden z braci odpalił w środku fajerwerki, by ich wystraszyć.



Ich ojcu i pełnoletniemu bratu postawiono zarzuty czerpania korzyści z pracy nieletnich, a także między innymi nielegalnej sprzedaży materiałów pirotechnicznych.

