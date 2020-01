Gliwiczanie wybierają prezydenta. O urząd ubiega się czterech kandydatów

W Gliwicach odbędą się dziś przedterminowe wybory prezydenta miasta. Wyłonią one następcę wybranego w ubiegłym roku do Senatu Zygmunta Frankiewicza, który rządził tym niespełna 170–tysięcznym miastem przez ponad 26 lat.

W wyborach kandydują: startujący z komitetu wyborczego Efektywnie dla Gliwic były dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Andrzej Gillner; b. gliwicki radny, związany wcześniej z PO, Kajetan Gornig (z komitetu Kajetan Gornig i Dominik Dragon), pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz Moszyński (w przeszłości m.in. zastępca prezydenta Frankiewicza i marszałek woj. śląskiego z ramienia PO - odszedł z tej partii w połowie 2007 r., startuje z własnego komitetu wyborczego) oraz obecny wiceprezydent Gliwic Adam Neumann (popierany przez b. prezydenta Zygmunta Frankiewicza oraz Koalicję Obywatelską).



Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, czyli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, to wyborcza dogrywka z udziałem dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami odbędzie się dwa tygodnie później – 19 stycznia.

Zygmunt Frankiewicz wybrany do Senatu



Zygmunt Frankiewicz był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce; pełnił funkcję prezydenta Gliwic od 1993 roku, czyli ponad 26 lat. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, startując w okręgu nr 70 z poparciem Koalicji Obywatelskiej, pokonał senatora PiS poprzedniej kadencji prof. Krystiana Probierza. Frankiewicza poparło 124 tys. 255 głosujących (61,1 proc.), a Probierza 79 tys. 131 osób.



Od 22 października 2019 r., decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, obowiązki prezydenta Gliwic pełni Janusz Moszyński - jeden z czterech kandydatów na urząd prezydenta miasta.



Jak głosować?



Uprawnionych do udziału w wyborach jest ok. 138 tys. osób. Mieszkańcy będą głosować w godzinach 7–21 w 106 stałych i 11 zamkniętych obwodach. Wyniki powinny być znane w poniedziałek.



W lokalu wyborczym należy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem). Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Głosować można tylko na jedną osobę. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kilku kandydatów spowoduje nieważność głosu. Po oddaniu głosu należy wrzucić kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.