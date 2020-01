Irańsko-amerykański szczyt w Wiedniu? Austria proponuje organizację negocjacji

Przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej Sebastian Kurz zaprasza przywódców Stanów Zjednoczonych i Iranu na rozmowy do Wiednia. W dzisiejszym wywiadzie dla niemieckiego „Bild am Sonntag” polityk powiedział, że jest gotowy do szybkiego zorganizowania irańsko-amerykańskiego szczytu.

Sebastian Kurz podkreślił w rozmowie z niemieckim „Bild Am Sonntag", że Wiedeń jest zawsze dostępny jako miejsce ewentualnych amerykańsko-irańskich negocjacji.



Odnosząc się do ataku przeprowadzonego przez siły USA w Bagdadzie, Sebastian Kurz powiedział, że działania Stanów Zjednoczonych były odpowiedzią na irańskie prowokacje. „Zabójstwo generała było reakcją na wcześniejsze działania Iranu”– powiedział szef partii ludowej. Przypomniał, że Austria posiada odpowiednie doświadczenie, bo już organizowała negocjacje w sprawie umowy nuklearnej z Iranem.



Sebastian Kurz przyznaje w niemieckim dzienniku, że obecnie żadna ze stron nie wspomina co prawda o negocjacjach, ale jedynym sposobem na uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu są rozmowy dyplomatyczne. Niemieckie media bardzo pozytywnie oceniają austriacką propozycję.



