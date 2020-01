Rozmowa Pompeo – Netanjahu o przeciwdziałaniu „złym wpływom Iranu i zagrożeniom w regionie”

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w sobotę, że rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu o zagrożeniu ze strony Iranu po amerykańskim ataku rakietowym na lotnisko w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani.

„Właśnie rozmawiałem z Netanjahu i podkreśliłem znaczenie przeciwdziałania złym wpływom Iranu i zagrożeniom w regionie” - napisał Pompeo na Twitterze i dodał, że „zawsze był wdzięczny Izraelowi za wytrwałe wsparcie w walce z terroryzmem”.



Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w piątek, że USA miały prawo zabić irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. – Tak jak Izrael ma prawo do samoobronny, tak Stany Zjednoczone mają dokładnie to samo prawo - oświadczył.



Szef izraelskiego rządu skrócił z tego powodu swoją wizytę w Grecji. Przed przylotem do kraju powiedział zebranym na lotnisku dziennikarzom, że Sulejmani „był odpowiedzialny za śmierć amerykańskich obywateli i innych niewinnych ludzi”, a dodatkowo planował więcej ataków.

.@IsraeliPM @Netanyahu and I just spoke and underscored the importance of countering Iran’s malign influence and threats to the region. I am always grateful for Israel’s steadfast support in defeating terrorism. The bond between Israel and the United States is unbreakable.