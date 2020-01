Trump: jeśli Iran zaatakuje USA lub Amerykanów, odpowiemy bardzo szybko i bardzo mocno

Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 cele, w tym w samym i Iranie i w niektóre ważnych dla irańskiej kultury miejsca – ostrzegł w sobotę prezydent USA Donald Trump na Twitterze.

„Jeśli Iran uderzy w Amerykanów lub amerykańskie aktywa, mamy wzięte na cel 52 miejsca w Iranie, będące odniesieniem do 52 amerykańskich zakładników wziętych przez Iran wiele lat temu” – napisał na Twitterze Donald Trump. Dodał, że „część z celów jest na bardzo wysokim poziomie – ważnych dla Iranu i irańskiej kultury”. „Te cele oraz sam Iran zostaną uderzone bardzo szybko i bardzo mocno” – zapowiedział amerykański prezydent. „USA nie chcą więcej gróźb!”- zakończył swój wpis.



Donald Trump nawiązał do wydarzeń z 1979 roku. Grupa kilkuset osób wkroczyła wtedy do ambasady amerykańskiej w Teheranie i wzięła jako zakładników znajdujących się w niej marines i personel dyplomatyczny. Zakładnicy zostali ostatecznie zwolnieni po 444 dniach od zajęcia ambasady.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!