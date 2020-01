Terlecki: prace nad uchwałą ws. rosyjskiej propagandy trwają w komisji Sejmu

Prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał – tak wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (Prawo i Sprawiedliwość) odniósł się do zapowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w sprawie rosyjskich kłamstw historycznych.

„Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają” – podkreślił Terlecki

Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

źródło: PAP, Twitter

Wcześniej kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawi projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę.Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r.Zarzucał też Polsce rzekome wykorzystanie układu z Monachium do rozwiązania sprawy Zaolzia, części Ziemi Cieszyńskiej zagarniętej przez Czechosłowację w 1920 r. Przekonywał ponadto, że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.Do słów prezydenta Rosji odniósł się premier Mateusz Morawiecki. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – napisano w oświadczeniu szefa polskiego rządu.