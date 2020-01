Zarząd SLD zajmie się kandydatem na prezydenta

We wtorek w południe Zarząd krajowy SLD zbierze się w Sejmie, by przedyskutować nazwisko kandydata na prezydenta – podaje 300polityka.pl. Informację o zwołaniu zarządu potwierdziliśmy w partii Włodzimierza Czarzastego. Choć kandydat ma zostać oficjalnie ogłoszony na konwencji 19 stycznia to niewykluczone, że nazwisko poznamy już wcześniej – mówi portalowi tvp.info jeden z polityków SLD.

Jak podkreśla nasz rozmówca, organy statutowe trzech partii: SLD, Wiosny i Razem muszą podjąć decyzję dotyczące zatwierdzenia wspólnej kandydatury. – Na pewno 19 stycznia będzie oficjalne jej ogłoszenie na konwencji – słyszymy.



– Nikt nie chce z niczym wychodzić przed szereg, wszyscy liderzy i liderki lewicy są w stałym kontakcie – cytuje z kolei jednego z polityków SLD portal 300polityka.



Już wcześniej przedstawiciele Lewicy zapewniali, że wspólnie ogłoszą nazwisko kandydata lub kandydatki na prezydenta. W kuluarach mówią, że będzie ono dla wszystkich dużym zaskoczeniem.



Spekulacje podsycił partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, zamieszczając przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych wpis opatrzony hashtagiem „#Śmiszek2020”, co wiele osób odebrało jako zapowiedź jego udziału w wyścigu prezydenckim.



W piątek rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska zdementowała jednak te rewelacje. W rozmowie z portalem tvp.info zdradziła wówczas, że Lewica już wyłoniła kandydata i zostanie on przedstawiony 19 stycznia podczas specjalnej konwencji.

