Bagdad może zażądać wycofania USArmy. Premier Iraku ogłosił 3 dni żałoby po śmierci Sulejmaniego

Premier Iraku Adil Abd al-Mahdi ogłosił w sobotę trzydniową żałobę narodową po śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, Abu Mahdiego al-Muhandisa i pozostałych ofiar amerykańskiego ataku rakietowego. Al-Mahdi wezwał także parlament do zwołania nadzwyczajnej sesji celem omówienia dalszej obecności wojsk USA w tym kraju.

„Premier i naczelny dowódca Adil Abd al-Mahdi zarządził ogłoszenie żałoby narodowej za dusze męczenników; będzie obowiązywać trzy dni, od soboty” - przekazało w oświadczeniu biuro szefa rządu.



Jak podała turecka agencja prasowa Anatolia, al-Mahdi wezwał także parlament do podjęcia środków legislacyjnych w celu „zabezpieczenia godności, bezpieczeństwa i suwerenności Iraku”. Obradująca pod przewodnictwem premiera Narodowa Rada Bezpieczeństwa zażądała, by deputowani zebrali się na nadzwyczajnej sesji. Mieliby zdecydować, czy nie zażądać od USA wycofania wojsk z Iraku – informuje Anatolia.



Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, i Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, w nocy z czwartku na piątek zostali zabici na lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów.



W uroczystościach pogrzebowych zabitych w ataku, jakie się odbyły w Bagdadzie w sobotę, wzięły udział setki tysięcy osób. Orszak wyruszył sprzed meczetu w miasteczku Al-Kazimijja, na przedmieściach Bagdadu. Wielu uczestników pochodu niosło zdjęcia Sulejmaniego i Muhandisa. W tłumie słychać było okrzyki: „Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi”, „Ameryka to wielki szatan”.

źródło: PAP, aa.com.tr

Następnie ciała przewieziono do oddalonego o 102 km od stolicy świętego dla szyitów miasta Karbala. W Karbali uczestnicy orszaku żałobnego wznieśli czerwone flagi, które, jak zauważa Associated Press, symbolizują niesprawiedliwe przelanie krwi i zemstę.Procesja na końcu dotarła do innego świętego miasta szyitów - Nadżafu. Tam pogrzebane zostaną ciała Muhandisa i innych Irakijczyków-ofiar ataku. Trumna z ciałem Sulejmaniego ma być przewieziona do prowincji Chuzestan w Iranie. We wtorek w rodzinnym mieście Sujemaniego – Kermanie – ma odbyć się jego pogrzeb.