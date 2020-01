Następca Golloba na... obcasach. Kim jest Bartosz Zmarzlik?

Gdy inni jeżdżą, on po torze żużlowym fruwa. Nie bez kozery mówią na niego „F-16”. Jeden z najskromniejszych, a przy tym najbardziej utalentowanych polskich sportowców. Mistrz świata. Kibice nad Wisłą docenili jego wyczyny, wybierając Bartosza Zmarzlika najlepszym sportowcem 2019 roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”.

„Młody, zrobisz to samo, ale dziesięć lat szybciej” – powiedział Tomasz Gollob, świeżo upieczony mistrz świata, 15-letniemu wówczas Bartoszowi Zmarzlikowi. To nie była kurtuazja. Kto poznał Golloba, ten wie, że chętniej krytykował niż chwalił. Nie wyznaczał następców, nie namaszczał każdego, kto w niezłym czasie pokonał kilka okrążeń. Mistrz dostrzegł błysk. Nie tylko szprychy.



Widywali się na treningach. Pierwszy – legenda, król, gwiazda nie tylko zespołu, ale i całej ligi. Drugi – młody chłopak, z ciepłą jeszcze licencją, chudziutki, niepozorny, za to z ogromnym potencjałem. Nie trzeba było oka Golloba, żeby dostrzec w nim coś specjalnego. Juniorów Stali Gorzów poprowadził do mistrzostwa Polski, zdobywając w finale 11 z 25 punktów.



Cały czas kręcił się wokół klubowych budynków, coś ulepszał, czegoś szukał, o coś pytał... – Wszystko mnie interesowało. Każda śrubka. Chciałem wiedzieć, co do czego służy – opowiadał potem.



Żużel pokochał szybko i nagle. Ojciec zabrał jego i brata, Pawła, na zawody dzieciaków. Spodobało im się, chcieli spróbować, dalej już poszło. Gdy Bartek miał 13 lat, Paweł ścigał się na „normalnych” motocyklach. On też chciał, namawiał trenera, ale ten śmiał się, że jest za mały i nie dosięga stopami do ziemi. Tata zaprojektował więc specjalną ramę, żeby wyeliminować problem. Trener Stanisław Chomski wciąż kręcił nosem. – Na pierwszym słupku wiaty parkingowej narysowałem linię, do której Bartek miał urosnąć, żeby móc wjechać na tor dla dorosłych – wspominał.