„W poniedziałek cała Polska będzie #TeamDawid”. Premier gratuluje Kubackiemu

W poniedziałek wszyscy będziemy Ci kibicowali Dawid – zapewnił premier Mateusz Morawiecki, gratulując w mediach społecznościowych Dawidowi Kubackiemu objęcia pozycji lidera w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Nasz skoczek w sobotnich zawodach w Innsbrucku zajął drugie miejsce i ma szanse na przejście do historii jako trzeci Polak, triumfujący w tym cyklu.

„Co zima to ogromne emocje, co zima to wielkie sukcesy. Wszystko to zasługa naszych wspaniałych skoczków narciarskich! Adam Małysz i Kamil Stoch już wygrali prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Dzisiaj przed swoją szansą staje Dawid Kubacki, który jest liderem klasyfikacji przed ostatnim konkursem w Bischofshofen. W poniedziałek wszyscy będziemy Ci kibicowali Dawid. Cała Polska będzie #TeamDawid🇵🇱” – napisał szef rządu.





Turniej Czterech Skoczni. Podmuch wart prowadzenia Dawid Kubacki prowadzi w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni przed wieńczącymi rywalizację zawodami w Bischofshofen. W Innsbrucku,... zobacz więcej

Przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni, który odbędzie się w poniedziałek w austriackim Bischofshofen, Kubacki wyprzedza Norwega Mariusa Lindvika o 9,1 pkt oraz o ponad 13 pkt Niemca Karla Geigera i Japończyka Ryoyu Kobayashiego.



Nowotarżanin ma szansę zostać trzecim – po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu – reprezentantem Polski na liście zwycięzców tej prestiżowej imprezy, mimo że do tej pory nie wygrał żadnego konkursu. W dwóch pierwszych – w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen – plasował się na trzecim miejscu.

