Złe warunki na drodze. Ciężarówka wypadła z jezdni

– Droga krajowa nr 15 jest zablokowana w Przedbojewicach (woj. Kujawsko-Pomorskie) po wypadnięciu z jezdni samochodu ciężarowego – poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA. Utrudnienia mogą potrwać ok. 2 godzin.

W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadnięcia ciężarówki z drogi były warunki pogodowe i niedostosowanie do nich prędkości jazdy.



– Zablokowana jest droga krajowa nr 15 na odcinku pomiędzy obwodnicą Inowrocławia a Markowicami-Latkowem. W Przedbojewicach z jezdni wypadł samochód ciężarowy – poinformował Tomasz Mietz z bydgoskiego oddziału GDDKiA.



Jezdnia w kierunku Strzelna jest zablokowana. Objazd wyznaczono drogami powiatowymi do Markowic. Pas w kierunku Latkowa jest przejezdny. Utrudnienia mogą potrwać ok. 2 godzin.



Warunki na drogach w Kujawsko-Pomorskiem są w sobotni wieczór bardzo trudne. W wielu miejscach pada śnieg z deszczem, a jezdnie są oblodzone.

