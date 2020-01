Irak: ambasada USA, baza wojskowa i dzielnica mieszkaniowa ostrzelane pociskami. Są ranni

Dwa pociski rakietowe spadły w sobotę na amerykańską bazę wojskową w mieście Balad, ok. 80 km od Bagdadu. Jak podała agencja Reutera, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, nie było ofiar w ludziach. Pocisk z katiuszy spadł również w Bagdadzie w pobliżu ambasady USA, zaś w dzielnicy Dżadrija eksplodował pocisk moździerzowy. W tym ostatnim przypadku pięć osób zostało rannych. Hezbollah ostrzegł irackie siły bezpieczeństwa, by ich funkcjonariusze od niedzielnego wieczoru nie zbliżali się do amerykańskich baz.

Amerykańska baza wojskowa na którą spadły pociski znajduje się w mieście Balad znajduje się na terenie portu lotniczego Al-Bakr.



W Bagdadzie jeden pocisk – według Reutersa wystrzelony z katiuszy – spadł na plac w Zielonej Strefie. To dzielnica rządowo-dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. parlament i placówki dyplomatyczne, w tym ambasada USA.



Również on nie spowodował ofiar w ludziach.



Wszystkie te ataki zostały przeprowadzone w odstępie kilkunastu minut. Przypuszcza się, że mogą stać za nimi proirańskie, szyickie bojówki z grupy Siły Mobilizacji Ludowej. Jedna z bojówek, która wchodzi w skład grupy – Kataib Hezbollah – ostrzegła właśnie irackich żołnierzy, aby począwszy od jutrzejszego wieczora trzymali się z dala miejsc, gdzie są amerykańscy wojskowi.

źródło: pap

Sytuacja w Iraku i Iranie uległa gwałtownemu zaostrzeniu po tym, jak w piątek rano amerykańskie bomby zabiły w Bagdadzie najważniejszego dowódcę wojskowego Iranu, generała Kasema Sulejmaniego. W dzisiejszych uroczystościach żałobnych generała uczestniczyły w Bagdadzie dziesiątki tysięcy osób. Zarówno władze Iranu jak i szyici kilkakrotnie zapowiadali zemstę za śmierć Sulejmana.Generał Kasem Sulejmani od ponad dwóch dekad dowodził operacjami militarnymi Iranu na Bliskim Wschodzie. Jego oddziały wspierały syryjskiego prezydenta w brutalnych działaniach wobec opozycji. Zarzuca się im też udział w aktach sabotażu w Iraku, Jemenie czy Arabii Saudyjskiej. Sulejmani miał też doradzać irackim władzom, w jaki sposób pacyfikować niedawne antyrządowe protesty. Amerykanie twierdzą, że jest on odpowiedzialny za śmierć ponad 600 ich żołnierzy.