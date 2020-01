Hołownia o Sądzie Ostatecznym: Zwierzęta mnie będą sądzić; świnie, które zjadłem

Zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą mnie sądzić na Sądzie Ostatecznym; świat mnie będzie sądził – uważa kandydat na prezydenta, prezenter telewizyjny i dziennikarz Szymon Hołownia. Jak ocenia, sądzić go będą także ludzie, ale wskazuje też na... świnie. – Świnia, którą zjadłem w życiu, a zjadłem ich na pewno co najmniej kilkanaście, to było stworzenie Boże – mówił przy okazji promocji jednej ze swoich książek.

W czasie krakowskiego spotkania autorskiego w marcu ubiegłego roku Szymon Hołownia apelował do – jak mówił – „współbraci chrześcijan”, by na jedzenie mięsa spojrzeli z innej perspektywy.



– Nam powinno być głupio i powinniśmy wreszcie wziąć odpowiedzialność za to; powiedzieć: stworzenia, to nie jest wasza wina, my was w to wchrzaniliśmy – twierdził.



Jego zdaniem „trzeba sobie jasno powiedzieć: mniej mięsa, nawet nie dla zdrowia, ale żeby uratować, zrobić miejsce dla innych ludzi na świecie”.



– Czy to jest kotlecik, czy to jest szyneczka babuni, czy salceson dziadunia, czy paróweczka kogoś tam – nie ma na tym świecie paróweczki, która nie wzięłaby się z przemocy, z krwi, śmierci zwierzęcia, które w momencie zarzynania krzyczało, że chce żyć. Nie ma takiej paróweczki! – podkreślał Hołownia.



Fragmenty tamtego spotkania znalazły się w filmie dokumentalnym portalu pch24.pl, zatytułowanym „Mięsożerca. Wróg numer jeden”.

Jezus o Sądzie Ostatecznym:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały



Papież Franciszek:

Oby Pan u kresu naszego życia i historii mógł nas uznać za sługi dobre i wierne.



Hołownia: Sądzić nas będą świnie. pic.twitter.com/hMkycMgaJO — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) January 4, 2020

To Pana Jezusa będą sądzić ławice ryb? Człowieku!! Opamiętaj się w swojej głupocie!! — Penelopa Kondziela (@iAx2hFfwVSuF5lg) January 4, 2020

Świnia też człowiek.������

Niezły odjazd. — Kazik���� (@Kazik68697935) January 4, 2020

Absurd głoszonych przez Szymona Hołownię tez wskazują także internauci w mediach społecznościowych.

Komary które ubił też ? — Filip P. (@filip_pierdun) January 3, 2020

Świnia będzie sędzią na sądzie ostatecznym🐖



Kandydat na prezydenta #Hołownia użył ostatecznego argumentu w dyskusji wyższości diety roślinnej nad mięsną.🤦‍♂️ pic.twitter.com/osziqC0Q9N — Ekoterroryzm_STOP (@ekoterroryzm) January 3, 2020

A myślałem, że Jezus Chrystus.. — Łukasz Pawelski (@Lukasz_Pawelski) January 3, 2020

#wieszwiecej Polub nas

Hołownia miał być "pomostem" pomiędzy "elytą" i "katolami" i łączyć ich najlepsze cechy by ugrać poparcie. Okazuje się, że łączy te najgłupsze i najdurniejsze...



Ciekawe czy w tym całym kreacjoniźmie Bóg nam dał uzębienie wszystkożerców dla beki, bo oczekuje, że będziemy wege🤔 — Zenon Błaszczyk (@zenonBk) January 3, 2020

Przy diecie roślinnej osądzą go szpinak i buraczki. — TRad (@TRad_Krk) January 3, 2020

źródło: pch24.pl, Twitter

Jak zauważa twitterowy profil Ekoterroryzm_STOP, argument kandydata na prezydenta o „wyższości diety roślinnej nad mięsną” należy do tych argumentów z kategorii „ostatecznych”.