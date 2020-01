Schetyna o Siemoniaku: popieram, bo jest w stanie dać dwa przekazy w jednym

– Tomasz Siemoniak jako przewodniczący PO daje gwarancję zarówno kontynuacji jak i nowego otwarcia, a to jest dzisiaj potrzebne Platformie – ocenił obecny szef PO Grzegorz Schetyna. Schetyna i Siemoniak przekonywali, że najważniejszym zadaniem jest obecnie wygrana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich.

Na konferencji prasowej w Świdnicy Schetyna mówił, że kandydatura Tomasza Siemoniaka na stanowisko przewodniczącego będzie jednym z tematów sobotnich rozmów z członkami partii.



– Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać i przekonywać nieprzekonanych, chociaż wydaje mi się, że w tej części Dolnego Śląska wszyscy jesteśmy przekonani, że będziemy głosować na Tomasza Siemoniaka w wyborach 25 stycznia – ocenił.



Schetyna podkreślił, że to jest ważny czas dla Platformy Obywatelskiej, ale także dla samorządu i dla Polski.



Jesteśmy w przededniu formalnego rozpoczęcia kampanii prezydenckiej. Te wybory będą krytyczne i kluczowe. Wiemy, jak ważne jest zbudowanie szerokiej koalicji wokół marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – powiedział. Ocenił, że wszystkie inne problemy są wtórne wobec tego wyzwania.

Wyraził jednocześnie przekonanie, że Małgorzata Kidawa-Błońska najlepiej będzie reprezentować interesy Polski lokalnej i samorządowej. W ocenie lidera PO, zbliżające się wybory prezydenckie będą toczyć się także o wizję Polski.Schetyna podkreślił, że zdecydował się wspierać Tomasza Siemoniaka w ubieganiu się o funkcję przewodniczącego, gdyż jest osobą, która „jest w stanie dać dwa przekazy w jednym”.– To osoba bardzo doświadczona w polityce, daje gwarancję kontynuacji, ale także szansę na nowe otwarcie, a to jest dzisiaj potrzebne Platformie. Pozwoli on kontynuować to, co najlepsze i otworzyć przestrzeń obecności Platformy Obywatelskiej w Polsce lokalnej, regionalnej – mówił.

Tomasz Siemoniak zadeklarował, że „chce stawiać na Platformę w regionach, w powiatach”, przekazując do lokalnych struktur partii na „pracę u podstaw” więcej środków z należnej PO dotacji budżetowej.



– Po to, żeby nasze biura były nie tylko administracją partyjną, ale ośrodkami dla ludzi, dla społeczników, dla samorządowców, tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, gdzie się dyskutuje, wspiera, rozmawia o ważnych rzeczach” – wyjaśnił kandydat, który chciałby, aby kampania wyborcza na przewodniczącego PO była nie tylko okazją do rozmowy o samej Platformie, ale także o ważnych dla Polski sprawach programowych.



– Jest potrzeba nowego programu, nowego spojrzenia. Mamy wielki dorobek po kolejnych kampaniach, ale nigdy nie jest przecież tak, że program jest jakąś zastygłą całością. Są wciąż nowe wyzwania, nowe okoliczności. Więc chciałbym, żeby o wolności, bezpieczeństwie, pracy, edukacji i klimacie jak najwięcej rozmawiać – powiedział.



W piątek obecny szef PO , że nie będzie się ponownie ubiegał o funkcję szefa partii i rekomendował na to stanowisko obecnego wiceprzewodniczącego, Tomasza Siemoniaka.