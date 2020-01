Piła w ciąży, pijana rodziła, a prokurator umorzył, bo dziecko „to nie człowiek”. Jest reakcja zwierzchników

Prokurator Regionalny w Gdańsku przeprowadzi analizę umorzonego postępowania w sprawie kobiety, która piła w ciąży i pijana urodziła dziecko. Decyzję o umorzeniu podjęła prokuratura rejonowa w Miastku twierdząc, że „działanie tej kobiety polegające na piciu alkoholu, odbywało się w czasie ciąży czyli dotyczyło płodu” a „człowiekiem stajemy się z chwilą narodzin”. Dziewczynka po porodzie miała 0,9 promila alkoholu. Stwierdzono u niej problemy z oddychaniem i wadę serca.

„W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Miastku w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez matkę, która w czasie porodu pozostawała w stanie nietrzeźwości, Prokurator Regionalny w Gdańsku na podstawie § 73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy akt przedmiotowej sprawy, celem zbadania prawidłowości przebiegu postępowania oraz podejmowanych w jego toku decyzji” – brzmi oświadczenie, jakie opublikowała w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Gdańsku.



Chodzi o dziewczynkę urodzoną na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w Miastku. Poród nastąpił w domu. Po przewiezieniu dziecka i matki do szpitala okazało się, że noworodek ma 0,9 a kobieta 1,09 promila alkoholu. U dziewczynki stwierdzono u problemy z oddychaniem i wadę serca, może być także dotknięta alkoholowym zespołem płodowym (FAS).

Prokuratura Rejonowa w Miastku wszczęła śledztwo w sprawie narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia – to przestępstwo zagrożone karą trzyletniego więzienia – ale je umorzyła. Prowadzący postępowanie prokurator Oskar Krzyżanowski twierdził, że „matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu”.

– Zgodnie z prawem dziecko staje się dzieckiem w chwili rozpoczęcia akcji porodowej. Możemy to oceniać jednoznacznie z punktu widzenia moralno-etycznego. Prawo jednak rozgranicza kiedy mamy do czynienia z płodem, a kiedy z człowiekiem. Działanie tej kobiety polegające na piciu alkoholu, odbywało się w czasie ciąży czyli dotyczyło płodu. Człowiekiem stajemy się bowiem z chwilą narodzin – utrzymywał śledczy.



Ta decyzja wzbudziła oburzenie opinii publicznej Zdaniem Henryka Kuczaja, konsulatora Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski umorzenie było motywowane „polityczną poprawnością i uległością wobec dyktatury kłamstwa”.



– Przecież dziecko w szkole podstawowej wie, że człowiekiem jest się od poczęcia. Mówi zresztą o tym bardzo wyraźnie Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która ma już 10 lat, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności – wskazywał Kuczaj.

– Jeżeli byśmy patrzyli na to racjonalnie, to zupełnie jest to nieadekwatne do wyników badań, do praktyki klinicznej, o której mówi też Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce – dodał konsultator KEP.



Złości w związku z postępowaniem kobiety nie kryli jej sąsiedzi.



– Mieszka z rodzicami i non stop pije alkohol. Nawet z własnym ojcem. Często widać ją, jak zatacza się po ulicach miasta. To jej drugie dziecko. Ma jeszcze córkę w wieku trzech lub czterech lat. Kiedyś mieszkała ze swoim chłopakiem. On pracował za granicą. Gdy wyjeżdżał, ona brała dziecko do rodziców i tam piła. W końcu ten chłopak nie wytrzymał i się z nią rozszedł. Zabrał ze sobą dziecko – opowiadali nam tuż po porodzie.



Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży pociąga za sobą ryzyko uszkodzeń organizmu dziecka a nawet jego śmierci. O tym, że nienarodzone dzieci nie są ludźmi stara się przekonać opinię publiczną część zwolenników aborcji.



W grudniu 2019 r. posłanka Wiosny Wanda Nowicka pytana przez dziennikarza TVP i PR Michała Rachonia o to, czy ciężarna kobieta powinna mieć prawo zabić dziecko, które znajduje się w jej łonie odpowiedziała „proszę nie używać języka »zabić dziecko«”.