Egzekucja egzekutora. Wymowna ilustracja irańskiego generała

W czasie, gdy irański rząd zapowiada pomszczenie generała Kasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej jednostki Al-Kuds, a światowe media zastanawiają się, jaki wpływ na cały Bliski Wschód będzie miało zabicie człowieka, który „był otaczany tak wielką czcią”, do głosu dochodzą też Irańczycy, którzy w Sulejmanim widzą mordercę, odpowiedzialnego za śmierć setek, jeśli nie tysięcy ludzi – także w samym Iranie. Grafikę oddającą tę wizję stworzył będący na emigracji irański ilustrator Mana Neyestani. „Naprawdę mocne”, „w punkt” – komentują internauci.

Ilustracja pokazuje grupę ludzi z zawiązanymi oczami, ustawionych w szeregu bezpośrednio nad skarpą, w której dole widać zbiorową mogiłę. Za ich plecami, z bronią w ręku znajduje się – jak można się domyślać – generał Sulejmani. Nie celuje już jednak w ich stronę, a jedynie leży na ziemi z raną postrzałową głowy. „Mówi wszystko – egzekucja egzekutora” – czytamy w komentarzach pod grafiką w mediach społecznościowych.

What what what?? All leftist media are saying all Iranians are sadenned by the news and counting down for revenge. Are they lying??