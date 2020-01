Wiosłonosy chińskie wyginęły. Były największymi rybami słodkowodnymi

Wiosłonos chiński, największa słodkowodna ryba Chin, została uznana za gatunek wymarły. Instytut Badań Rybołówstwa na rzece Jangcy przekazał, że wiosłonosy ostatecznie wyginęły między 2005 a 2010 rokiem.

Wiosłonos (Psephurus gladius), kuzyn jesiotra, był największą słodkowodną rybą Chin. Żył w rzece Jangcy i jego dopływach, osiągał do trzech metrów długości (rekordowo być może nawet do siedmiu metrów) i 300 kg masy ciała. Ostatnią sztukę zaobserwowano w 2003 roku.



Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wpisała wiosłonosy chińskie, które żyły na ziemi od 15 mln lat, na listę gatunków wymarłych. Podobny los spotkał w ostatnich latach również inne zwierzęta żyjące w rzece Jangcy – baiji, słodkowodnego delfina oraz niewielkie ryby z gatunku Tenualosa reevesii.



Z początkiem roku w Chinach zaczął obowiązywać 10-letni zakaz łowienia ryb na kluczowych odcinkach rzeki Jangcy. Ma to na celu ratowanie bioróżnorodności nadłuższej rzeki w tym kraju – przekazał resort ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

#wieszwiecej Polub nas