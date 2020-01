Tragiczny wypadek. Żuraw runął, bo robotnicy wykręcili za dużo śrub

Dwóch robotników zginęło, a jeden został ranny gdy zawalił się 30-metrowy żuraw przy budowanym wieżowcu w południowokoreańskim mieście Incheon. Policja wszczęła śledztwo w sprawie tragedii.

Do wypadku doszło w piątek rano czasu lokalnego na placu budowy wokół powstającego 9-piętrowego wieżowca firmy produkującej narzędzia. Ofiarami są pracownicy przedsiębiorstwa zajmującego sie obsługą żurawi w wieku 58 i 50 lat. Ich 34-letni kolega został ranny i z obrażeniami ręki trafił co szpitala.



Trzej robotnicy pracowali na wysięgniku. Policja przekazała, że mężczyźni rozmontowywali żuraw i poluzowywali śruby utrzymujące konstrukcję.



Szef firmy zajmującej się leasingiem dźwigów Han Sang-gil oświadczył, że w dźwignicy powinno się znajdować osiem śrub, ale w tym przypadku pracownicy musieli wyciągnąć ich więcej i konstrukcja załamała się pod własnym ciężarem.



Policja wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. Funkcjonariusze sprawdzają, czy doszło do niedopełnienia środków bezpieczeństwa podczas rozmontowywania żurawia.

