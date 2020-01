Eksplozja bomby we Włoszech. Ocalała 7-miesięczna dziewczynka

Eksplozja bomby w mieście Foggia w regionie Apulia w południowo-wschodnich Włoszech spowodowała uszkodzenie kilku samochodów i budynków. „To już trzeci wybuch w ciągu trzech dni” – podała „La Repubblica”. 7-miesięczna dziewczynka uratowała się przed tragedią. Mężczyzna zrezygnował z wyjścia z córką z powodu jej nagłej choroby.

Do eksplozji materiałów wybuchowych doszło w piątek wieczorem pod pojazdem Discovery Range Rover w okolicy cmentarza we włoskim mieście Foggia. Wybuch wywołał szkody także innych – zaparkowanych obok – sześciu samochodów. Ponadto, została wyrwana żelazna krata jednego z okolicznych budynków. W kawałkach znalazły się również szyby niektórych mieszkań i sklepów.



Tuż przed eksplozją mężczyzna wraz 7-miesięczną córką zamierzał wyjść z domu, ale na szczęście zrezygnował, ponieważ dziewczynka źle się poczuła. – W przeciwnym razie trafiłaby nas bomba – powiedział lokalnym mediom.



Okoliczni mieszkańcy usłyszeli nagły hałas. – Byliśmy w domu, kiedy usłyszeliśmy ten silny huk, który wstrząsnął trzema kamienicami – powiedział Antonio, ojciec 7-miesięcznej dziewczynki i mieszkaniec kompleksu budynków, na terenie którego wybuchła bomba.



– Pomyśleliśmy, że to wyciek gazu lub coś podobnego. Gdy wyszliśmy na balkon, zobaczyliśmy dym – opowiadał świadek zdarzenia. – Zdaliśmy sobie sprawę, co się stało. Z powodu bomby pękła przednia szyba mojego samochodu – dodał.

Foggia, bomba fa saltare in aria un suv: vittima denunciò estorsioni. E' terzo attentato in 3 giorni [aggiornamento delle 10:45]

Właściciel samochodu Range Rover jest kierownik domu pomocy społecznej. W 2018 roku złożył oskarżenie, które jako jedno z wielu doprowadziło do aresztowania 30 osób związanych z organizowaną grupą przestępczą z miasta Foggia. Jego doniesienie dotyczyło dwóch rzekomych mafiosów, którzy chcieli zmusić go do zatrudnienia w ośrodku pewnej osoby. Jak donoszą sąsiedzi, to nie pierwszy przypadek zastraszenia go.Lokalne media podają, że do podobnych wybuchów doszło także w noc sylwestrową. Materiały wybuchowe eksplodowały przed jednym z barów w miejscowości San Giovanni Rotondo w prowincji Foggia. Wtedy też nieznani sprawcy wysadzili w powietrze bankomat w miejscowości Cerignola.