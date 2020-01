Tragiczny wypadek młodego piłkarza

Nie żyje napastnik francuskiej drużyny En Avant Guingamp Nathaël Julan. Zginął w wypadku samochodowym. Miał 23 lata.

Do wypadku doszło w piątek, gdy piłkarz wracał z treningu. Julan stracił panowanie nad samochodem. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.



„En Avant Guingamp jest w żałobie. Klub był głęboko zasmucony, gdy dowiedział się o śmierci naszego gracza Nathaëla Julana poniesionej w wypadku. W ten tragiczny dzień wszyscy członkowie klubu łączą się ze sobą, aby złożyć kondolencje rodzinie Nathaëla” – napisały władze klubu w mediach społecznościowych.



Mierzący 196 cm Nathaël Julan urodził się we Francji, w Montvilliers. Do drużyny z Guingamp trafił w styczniu 2018 roku. We francuskiej ekstraklasie wystapił w dziesięciu spotkaniach.

