Terroryści wrzucili granat do komisariatu. Trwa obława

Konflikt w Kaszmirze przybiera na sile. W indyjskim mieście Śrinagar, letniej stolicy stanu Dżammu i Kaszmir nieznani sprawcy wrzucili granat do komisariatu policji. Trwa obława.

Do incydentu doszło w sobotę rano czasu lokalnego. Granat wrzucono do posterunku Centralnej Rezerwy Sił Policyjnych (CRPF). Ładunek eksplodował obok transformatora i jak podała agencja ANI nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.



Policja otoczyła teren kordonem, zaś na ulice wysłano funkcjonariuszy uzbrojonych w karabiny. Media informują, że poszukiwani są terroryści, co w tym przypadku oznacza pakistańskich separatystów walczących o oderwanie spornego regionu od Indii.



Spór o Kaszmir trwa od ponad 70 lat. Po rozpadzie Imperium brytyjskiego powstały niepodległe Pakistan oraz Indie, z założenia państwa miały być w miarę jednolite religijne, ale w Kaszmirze, który przypadł hinduistycznym Indiom, 80 proc. populacji to muzułmanie.



Rebelianci regularnie atakują oddziały indyjskiego wojska i policji, Indie zaś bombardują obozy separatystów znajdujące się na terytorium Pakistanu. Oba kraje dysponują bronią jądrową.

