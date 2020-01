Samolot ześlizgnął się z pasa startowego

Groźny incydent na lotnisku w amerykańskim stanie Utah. Niewielki odrzutowiec ześlizgnął się z pasa startowego i zatrzymał w śniegu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło na lokalnym lotnisku w mieście Heber. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce szybko odkryli, że za ześlizgnięciem się z pasa dwusilnikowej maszyny z trzema osobami na pokładzie stał oblodzony kawałek nawierzchni.



„Nikt nie odniósł kontuzji ani nie doszło do wycieku paliwa. Jedynym zniszczeniem było uszkodzony podwozie samolotu” – napisali w mediach społecznościowych strażacy z komendy hrabstwa Wasatch.



– Kiedy służby przybyły na miejsce wszystkie osoby podróżujące samolotem opuściły go, wszyscy byli w dobrym stanie – przekazała urzędniczka lokalnego magistratu Janet Carson.



Dodała, że maszynę wyciągnięto ze śniegu przy pomocy dźwigu, który trzeba było przywieźć na miejsce. Przerwa w działaniu lotniska trwała kilka godzin.

#wieszwiecej Polub nas