Kolejna gwiazda shakowana. Włamywacze nazwali Obamę „orangutanem”

Amerykański aktor Adam Sandler jest kolejną gwiazdą, która w ostatnich dniach padła ofiarą grupy cyberprzestępców znanej jako Chuckling Squad. Wcześniej ci sami hakerzy włamali się na konto piosenkarki Mariah Carey.

W efekcie działania hakerów konto Sandlera udostępniło kilka tweetów różnych autorów. Głównie użytkownika @iNuBLoM, który pojawił się również w kontekście włamania na konto Carey.



Innym przekazanym tweetem był ten pochodzący z konta @MJerkme. Jego autor w nieparlamentarnych słowach zwracał się do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, nazywając go „orangutanem”. „Zmarnowałeś mi życie, majstrując przy kuponach na żywność. Zawsze będę cię nienawidził, kretynie!” – brzmiała treść wpisu. Inne, skasowane już tweety, mogły wskazywać na to, że za sprawą włamania na konto Sandlera również stoją hackerzy z grupy Chuckling Squad.



Wcześniej grupa była zamieszana w sprawę włamania na konto współzałożyciela Twittera Jacka Dorseya. W efekcie aresztowana została przynajmniej jedna osoba. Do nielegalnego wejścia na konto Dorseya doszło przy wykorzystaniu techniki umożliwiającej obejście zabezpieczeń logowania na portalu Twitter. Nie wiadomo, czy podobnej techniki użyto we włamaniach na konta Sandlera i Carey.

źródło: pap

Mimo tego przykrego incydentu Adam Sandler może uznać początek tego roku za dobry czas. Aktor, kojarzony do tej pory z komediami, zbiera pochwały za rolę w filmie braci Safdie „Uncut Gems”. Wcielił się w nim w postać uzależnionego od hazardu jubilera, który popada w poważne długi.