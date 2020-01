Kolejny atak amerykańskich sił w Iraku. Zginęło sześć osób

Sześć osób zginęło, a trzy zostały ciężko ranne w kolejnym ataku amerykańskich sił w Iraku. W nocy z piątku na sobotę w okolicach bazy at-Tadżi w pobliżu Bagdadu lotnictwo USA ostrzelało konwój samochodów irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych (PMF), grupujących wspierane przez Iran szyickie milicje. PMF potwierdziło w sobotę atak na konwój i poinformowały, że w autach były materiały medyczne, natomiast nie było w nich żadnego z przywódców tej organizacji.

O ataku poinformowała agencja Reuters, powołując się na źródło w irackiej armii. Doniesienia te potwierdziła iracka telewizja państwowa, która podała, że ostrzał miał miejsce na drodze na północ od Bagdadu.



W konwoju jechały trzy samochody, dwa z nich zostały zniszczone. Atak miał miejsce o godzinie 1:12 czasu lokalnego.



Ludowe Siły Mobilizacyjne to sojusz ponad 40 formacji milicyjnych, które formalnie podporządkowane są rządowi irackiemu, jednak w rzeczywistości uznawały dowództwo zabitego w piątek przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, szefa elitarnych sił irańskich Al-Kuds.

#BREAKING: #PMU (Hashd al-Shaabi) confirms that six members of one of its Brigades are killed in the #USAF drone strike in #Taji, North of #Baghdad. They don't say whether Khazali or al-Zaydi are among them or not. #PMU claims that was a medical convoy! pic.twitter.com/qaiXXvpctg