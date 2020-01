Trump: kazałem zabić Sulejmaniego, żeby powstrzymać wojnę

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że to na jego polecenie amerykańscy żołnierze zlikwidowali irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Trump podkreślił, że Sulejmani planował ataki na amerykańskich dyplomatów i wojskowych oraz że jego obowiązkiem jako prezydenta Stanów Zjednoczonych jest „bronić narodu”.

Trump przekonuje, że wydał polecenie zabicia Sulejmaniego właśnie po to, by powstrzymać wojnę, nie by ją rozpętać. W jego ocenie likwidacja irańskiego dowódcy bezpośrednio zapobiegła atakom na Amerykanów



– Sulejmani organizował niebezpieczne ataki na amerykańskich dyplomatów i wojskowych. Miały one nastąpić w najbliższym czasie. Przyłapaliśmy go na gorącym uczynku i zlikwidowaliśmy – poinformował prezydent USA, który spotkał się z dziennikarzami w swojej rezydencji na Florydzie.



Podkreślił, że żywi „głęboki szacunek dla narodu irańskiego” oraz, że Biały Dom nie dąży do zmiany ustroju w Iranie.



Oświadczył także, że właśnie Sulejmani kierował nie tylko ostatnimi atakami na amerykańskie cele w Iraku, w tym na ambasadę, ale także represjami stosowanymi przez władze Iranu w stosunku do swoich przeciwników w kraju.



Stwierdził, że Sulejmani miał „chorą pasję” zabijania niewinnych ludzi, ale jego „terrorystyczne panowanie zakończyło się”. Świat jest bezpieczniejszy bez takich „potworów” jak Sulejmani – dodał, zastrzegając, że wiele ludzkich istnień zostałoby uratowanych, gdyby szef Al-Kuds został złapany wcześniej.

O planowaniu przez Sulejmaniego ataków na Amerykanów poinformował też Szef Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley. Jego zdaniem Stany Zjednoczone miały „jasne i jednoznaczne” informacje wywiadowcze w tej sprawie. Wojskowy ostrzegł, że plany zmarłego irańskiego dowódcy „wciąż mogą się ziścić”.– Czy jest ryzyko? Pewnie, że jest ryzyko. Ale pracujemy, by je zmniejszyć – zastrzegł amerykański generał.Wysoki urzędnik administracji amerykańskiej ujawnił dziennikarzom, prosząc o zachowanie anonimowości, że „bardzo twarde dane wywiadowcze” potwierdzają, iż Sulejmani planował przeprowadzenie ataków na Amerykanów między innymi w Iraku, Syrii i Libanie. Jego likwidację określił mianem „operacji obronnej”.Generał Sulejmani, a także między innymi jeden z dowódców proirańskiej milicji irackiej Abu Mahdi al-Muhandis zostali w nocy z czwartku na piątek zabici w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów i zginęło w nim łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.