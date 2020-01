Niemiecki historyk o słowach Putina: Próba rozegrania Niemiec przeciwko Polsce

– Historyczne oskarżenia rosyjskiego prezydenta pod adresem Polski wynikają z uwarunkowań geopolitycznych, w tym sankcji USA wobec Nord Stream 2 – napisał na łamach „Sueddeutsche Zeitung” Martin Schulze Wessel, historyk z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Historyk opisuje wystąpienie Putina, które miało miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia na spotkaniu przywódców WNP. Schulze Wessel odniósł się do dokumentu ze spotkania Hitlera z polskim ambasadorem Józefem Lipskim z 1938 roku. Na jego podstawie Putin oceniał, że Polska poparła machinę wojenną Hitlera, a nawet przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej.



Historyk zanegował twierdzenia rosyjskiego przywódcy. „Rozmowy sondujące między Berlinem a Warszawą nie mogą przysłaniać tego, że to pakt Ribbentrop-Mołotow, bazując na wieloletniej tajnej współpracy militarnej między Reichswehrą a Armią Czerwoną, istotnie ułatwiły Hitlerowi przeprowadzenie napaści i wojny na wyniszczenie, a Związkowi Sowieckiemu umożliwił podboje we Wschodniej i Środkowej Europie, którym towarzyszyły deportacje i masowe egzekucje” – pisze Schulze Wessel.



Jego zdaniem, Putin nieprzypadkowo wygłosił swoje wystąpienie akurat w takim terminie. Jak pisze historyk, nie ma to „nic wspólnego z nowymi źródłami, ale wynika z geopolitycznych uwarunkowań”. Schulze Wessel wskazuje tu na sankcje USA wobec budowanego gazociągu Nord Stream 2, które „tworzą korzystne okoliczności do podjęcia próby rozegrania Niemiec przeciwko Polsce i zachodnim mocarstwom przy pomocy polityki historycznej. Tej próbie Niemcy powinny się oprzeć”.

Historyk uważa, że ataki Putina zostały w Polsce „odpowiednio odrzucone przez premiera i inne głosy”. Jednocześnie, jego zdaniem na krytykę zasługuje sama rezolucja Parlamentu Europejskiego z września ub.r. „Nie bagatelizując działań Putina, należy zapytać, czy rozsądne jest pogłębianie konfliktów politycznych pomiędzy UE a Rosją poprzez tendencyjne rezolucje historyczne. Ideologiczne podziały między Wschodem a Zachodem z czasów zimnej wojny mogą dziś zostać zastąpione przez podziały dotyczące polityki historycznej pomiędzy Rosją a Europą” – pisze Schulze Wessel. Historyk zwraca też uwagę na skalę rosyjskich strat oraz wkład w pokonanie przez ZSRR III Rzeszy, co – jego zdaniem – jest „powodem do uzasadnionej dumy”.