Asteroida na horyzoncie. „W atmosferze wybuchłaby z siłą 30 bomb atomowych”

W sobotę 4 stycznia ok. 11:33 czasu polskiego zbliży się do Ziemi asteroida 2019 YB4 typu Apollo. Ma ok 26 metrów średnicy, co oznacza, że gdyby weszła w atmosferę Ziemi, prawdopodobnie rozpadłaby się w niej doprowadzając do eksplozji o sile porównywalnej do wybuchu 30 bomb jądrowych.

Mimo że ze względu na prędkość i masę większość kosmicznego głazu nie dotarłaby do powierzchni Ziemi, sama eksplozja mogłaby być niebezpieczna. Takie ryzyko nie jest jednak duże. Naukowcy obliczyli, że asteroida minie naszą planetę w odległości ponad miliona kilometrów, trzykrotnie większej niż odległość Księżyca.



Ze względu na rozmiary asteroida nie będzie z Ziemi widoczna gołym okiem. Podobne obiekty mijają Ziemię względnie często.



W połowie 2019 r. w odległości niespełna 7 mln kilometrów od naszej planety przeleciał obiekt oznaczony jako 2008 KV2. Miał od 150 do 320 metrów średnicy. Ze względu na trajektorię lotu został zakwalifikowany przez NASA jako „potencjalnie niebezpieczny”.

źródło: interestingengineering.com, zive.cz

W maju 2014 r. w odległości zaledwie 299 tys. km – bliżej niż Księżyc – minęła Ziemię asteroida HL129 wielkości autobusu. W przypadku wejścia w atmosferę prawdopodobnie spaliłaby się przed zderzeniem z Ziemią.