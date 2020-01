Nuncjusz apostolski w Iranie nawołuje do użycia „broni negocjacji”

Eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem po zabiciu przez Amerykanów w Iraku gen. Kasema Sulejmaniego wzbudza zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej. Nuncjusz apostolski w Teheranie abp Leo Boccardi wezwał do użycia „broni negocjacji”. Zapewnił, że papież Franciszek śledzi rozwój sytuacji i modli się o pokój.

– Papież został poinformowany o tym, co się dzieje w tych godzinach na terenie całego regionu, a także w Iranie, po zabójstwie generała Sulejmaniego. To wszystko wzbudza obawy oraz pokazuje, jak trudno jest budować i wierzyć w pokój – powiedział abp Boccardi w rozmowie z Vatican News.



Nuncjusz podkreślił, że „dobra polityka służy pokojowi”, oraz że cała wspólnota międzynarodowa powinna oddać się takiej służbie. Za najważniejsze w tej chwili uznał „obniżenie napięcia, wezwanie wszystkich do podjęcia rokowań i do wiary w dialog, wiedząc, że – jak nas zawsze uczyła historia – wojna i broń nie są rozwiązaniem problemów, które trapią dzisiejszy świat”.



– Musimy wierzyć w negocjacje. Musimy wierzyć w dialog. Musimy zrezygnować z konfliktów i uzbroić się w inną broń – sprawiedliwości i dobrej woli – zaznaczył abp Leo Boccardi.

źródło: KAI, Vatican News

Wskazał, że należy kontynuować wysiłki mające na celu zainteresowanie wspólnoty międzynarodowej sytuacją na Bliskim Wschodzie, dla której trzeba znaleźć rozwiązanie. – Wszyscy muszą być wezwani do bezpośredniej odpowiedzialności – dodał.