Zmarł Bogusław Polch, twórca wizerunku „Wiedźmina” czy „Kapitana Żbika”

Zmarł Bogusław Polch – polski rysownik komiksowy, grafik i ilustrator, znany z komiksowych serii „Wiedźmin”, „Funky Koval” i „Kapitan Żbik” – podała w piątek na Facebooku „Nowa Fantastyka”. Artysta był jednym z bardziej znanych polskich rysowników, zwłaszcza w okresie PRL-u.

Urodził się w okolicach Brześcia nad Bugiem w 1941 roku. Fachu plastycznego nauczył się w jednym z warszawskich liceów plastycznych, a jako siedemnastolatek debiutował w czasopiśmie harcerskim „Korespondent Wszędobylski” komiksami „Wyprawa via kosmos” i „Słoneczny rejs Przygody”. Jego kariera nabrała tempa w 1970 roku, kiedy narysował „Złotego Mauritiusa” – swój pierwszy komiks w siedmiotomowym cyklu „Kapitan Żbik”.



Jak podaje portal Culture.pl, „sławę przyniosła mu jednak rysowana dla zachodnioniemieckiego wydawcy seria science-fiction oparta na prozie Ericha von Daenikena (...) znana pod dwoma tytułami: »Bogowie z gwiazd« i »Ekspedycja«”. Komiks został wydany 1982 r. i doczekał się 13 wersji językowych: polskiej, niemieckiej, francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, greckiej, norweskiej, szwedzkiej, fińskiej, duńskiej, holenderskiej, czeskiej i słowackiej, a łączny nakład przekroczył milion egzemplarzy.



Polch był również autorem pierwszego polskiego komiksu dla dorosłych „Funky Koval”, wydanego w 1982 r., który początkowo ukazywał się w odcinkach w miesięczniku „Fantastyka” (znanym dzisiaj jako „Nowa fantastyka”). Według Culture.pl „komiks był ceniony za wartką, »zachodnią« akcję, efektowne rozwiązania technologiczne i dyskretne aluzje do polskiej rzeczywistości”.



W latach 1993-95 Polch narysował sześć albumów o Wiedźminie na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. W swoim dorobku ma także albumy „Rycerze fair play” o tematyce sportowej, które stworzył na zlecenie UNESCO, „Skarb z Fortu Gerharda. Tajemnice stryja Bonawentury” i komiks „KRON”. Ten ostatni opublikowano w magazynie o tym samym tytule, którego Polch był redaktorem naczelnym. Komiks został uznany za kontrowersyjny, bo jego autor nie dostosował się do zakazu reklamowania alkoholu.

źródło: pap

Bogusław Polch został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zmarł w wieku 78 lat.