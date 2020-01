Budka ma plan. „To gwarantuje sukces wyborczy” – zapewnia kandydat na szefa PO

– Platforma Obywatelska musi wrócić do pracy u podstaw, a to gwarantuje późniejszy sukces wyborczy – przekonuje Borys Budka. Kandydat na przewodniczącego PO podkreśla, że PO musi pozostać silną partią centrową i nie może być mowy o żadnych skrętach w lewo. Zapowiada, że będzie „wzmacniał nogę samorządową”.

Jestem przekonany, że tym pierwszym sukcesem mogą być wybory prezydenckie, ale jest to możliwe tylko dzięki ciężkiej pracy w każdej gminie, powiecie i regionie – mówił Budka na konferencji prasowej w piątek w Bydgoszczy.



Kandydat podkreślił, że „obiecuje tę ciężką pracę”. Dodał, że w jego ocenie PO potrzebuje nowej energii i odnowy, ale potrzebuje też takiej dobrej idei, jaka legła u podstaw, kiedy 19 lat temu partia była zakładana.



– To jest kwestia wzmocnienia nogi samorządowej, to jest kwestia bardzo jasnego opowiedzenia po stronie ludzi ciężko pracujących, przedsiębiorców i ludzi, którzy swoimi podatkami pozwalają na to, by były możliwe programy społeczne – oświadczył, stwierdzając przy tym, że „PO jest również ugrupowaniem wartości”.



Budka ocenił, że PO musi pozostać silną partią centrową i nie może być mowy o żadnych skrętach w lewo. Zaznaczył, że „PO była, jest i będzie racjonalnym centrum”. Zaznaczył też, że sprawy samorządów i infrastruktury zamierza omówić w ramach wewnętrznej kampanii z bydgoskimi działaczami PO. Podobne spotkania ma zaplanowane w sobotę w Łodzi i Częstochowie.

Jednocześnie Budka podkreślił, że najważniejszym celem dla PO nie są wybory wewnętrzne, ale tegoroczne wybory prezydenckie, a kampania wewnętrzna zostanie wykorzystana na promowanie kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.Poparcia Budce udzielili prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i poseł, szef bydgoskiej PO Paweł Olszewski. Bruski podziękował za deklarację powrotu do wspierania samorządów. Twierdził, że „w ostatnich czterech latach nastąpił odwrót od samorządności i odbierania samorządowi kompetencji”.– Jedynym i słusznym kandydatem, którego Bydgoszcz będzie wspierać to przewodniczący Budka – powiedział Olszewski.